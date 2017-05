Wil Depay nieuwe Michael Jackson worden? Zijn kledingkeuze laat alvast uitschijnen van wel

Eline Van Der Meulen

Memphis Depay staat al langer bekend als een voetballer met een excentrieke kledingstijl. Gisteren deed hij die naam nogmaals eer aan door gehuld in een zwart vestje met gouden materialen af te zakken naar de uitreiking van de Franse awards. Wil hij hiermee zijn carrière een nieuwe wending geven en de kersverse 'King of Pop' worden?

De voetbalster van Lyon verscheen op de rode loper eerder als een Hollywoodster dan als een speler van de Franse competitie. Gehuld in een jasje met gouden elementen én met een opvallende zonnebril was hij de perfecte imitatie van Michael Jackson.



Het is niet de eerste keer dat de flankspeler van Lyon verschijnt met gewaagde kledingkeuzes. Op sociale media zien we hem wel vaker poseren voor fotoshoots of iets 'eyecatching' dragen.



De club zelf kan het allemaal niet zoveel schelen hoe de ster voor de dag komt. "Zolang zijn resultaten maar blijven zoals ze zijn", valt er te horen.



Depay kreeg op de uitreiking zelf ook een prijs mee naar huis. Hij kreeg de award voor de goal van het seizoen. In maart scoorde hij een doelpunt à la David Beckham. Daarvoor wordt hij nu beloond met een trofee.



Depay scoorde 5 goals in 15 matchen voor zijn club. Lyon staat momenteel op een vierde plaats in de Ligue 1.

