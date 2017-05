Met weergaloze goal toont Dennis Bergkamp dat hij scoren nog niet is verleerd

Glenn Van Snick

15/05/17 - 12u55

© kos.

Wat extra kilootjes, enkele grijze haren bij, maar die pure klasse heeft hij nog altijd. Dennis Bergkamp - 48 intussen - toonde zaterdag op een memorialwedstrijd ter ere van de overleden Dick van Dijk nog eens wat voor geniaals hij in de voeten heeft. Eerst speelt hij zijn kompaan met een subtiel hakje vrij, waarna hij terug in balbezit vlotjes wegdraait van zijn tegenstander en de bal enig mooi in de rechterbovenhoek krult. Geniet mee van een vleugje magie van de Nederlandse legende.