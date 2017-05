Lavezzi trekt gekke bekken en haalt woede van Chinese fans over zich

SW

Ezekiel Lavezzi heeft zich geëxcuseerd nadat een foto, waarop de Argentijn poseert door spleetogen te vormen met zijn vingers, in het verkeerde keelgat was geschoten bij een aantal Chinezen.

Lavezzi trok vorig jaar voor een monsterbedrag van 28 miljoen richting China. De aanvaller ruilde PSG in voor Hebei CFFC. Het was in de uitrusting van zijn huidige club dat Lavezzi gefotografeerd werd. Tijdens het maken van de fotoshoot trok Lavezzi naar eigen zeggen gekke bekken. Dit beeld was er eentje van.



"We maakten een foto voor een promocampagne van de club, ik luisterde naar de instructies van de fotograaf en trok wat gekke bekken die achteraf gebruikt zouden worden voor een entertainend doel", aldus Lavezzi. "Ik had geen intentie om het Chinese volk te beledigen. Ik ben heel blij om deel te mogen uitmaken van Hebei en heb hier al een geweldige tijd achter de rug. Iedere Chinees is hier zeer vriendelijk en ik voel me hier zeer gelukkig. Mijn oprechte excuses als de foto het Chinese publiek of fans heeft beledigd, ik zal in de toekomst voorzichtiger zijn met dit soort zaken."