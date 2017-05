Moet er nog spanning zijn? In deze competitie kunnen op laatste speeldag nog vijf (!) ploegen kampioen worden

Yari Pinnewaert

14/05/17 - 11u06

Strasbourg staat er het beste voor. © afp.

Vandaag kan in de Jupiler Pro League het doek vallen over de titelstrijd als Anderlecht wint bij Club Brugge. Wie echter denkt dat het in ons land al razendspannend is, nemen we graag even mee naar Frankrijk. In de Ligue 2 (de tweede klasse dus) kunnen daar met nog één speeldag voor de boeg immers nog zes (jawel, zes!) ploegen met de oppergaai gaan lopen. Strasbourg staat er het best voor, maar als ze een steek zouden laten vallen tegen Bourg en Bresse Peronnas dan liggen Amiens, Troyes, Lens en Brest op vinkenslag. Ook Nimes kan nog op 64 punten komen, maar op basis van de gewonnen matchen kunnen ze daar geen kampioen meer spelen. De beslissing valt komende vrijdag.