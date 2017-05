Is er eigenlijk ook iets wat Dries Mertens níet kan?

Yari Pinnewaert

14/05/17 - 09u17

video

'All work and no play makes Jack a dull boy', zo luidt er een spreekwoord in het Engels. Vrij vertaald: de boog kan niet altijd gespannen staan en dat is iets wat Dries Mertens duidelijk ook weet. De Rode Duivel en goaltjesdief van Napoli bezocht afgelopen vrijdag de bowlinghal en wat bleek: onze landgenoot kan ook daar meer dan aardig zijn plan trekken. Onder het alias Ciro Martinez (een Argentijnse zanger, nvdr.) besloot hij met behulp van zijn roze bowlingbal het spelletje met een 'spare'. De kleine winger, die vanmiddag met Napoli Torino in de ogen kijkt, was achteraf dan ook maar wat fier op zijn trofee. Dries Mertens en de roze bowlingbal: een méér dan geslaagd huwelijk, zo blijkt...