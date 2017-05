Zelfverklaard Club Brugge-supporter Sven Ornelis doet alsof volgens broer Arn

Door: redactie

12/05/17 - 10u24 Bron: vtmnieuws.be

video Joe-dj Sven Ornelis beweert een grote supporter te zijn van Club Brugge, maar zijn broer Arn dacht daar anders over: "Eigenlijk ben ik de fan en doet Sven maar alsof. Wanneer we vroeger naar een match van Club Brugge gingen kijken, zat Sven 90 minuten lang naar het publiek te kijken in plaats van naar de voetbal."