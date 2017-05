'Geheime' voetballer klapt weer uit de biecht: "De Wolf of Wall Street was een braaf hondje in vergelijking met wat wij deden"

Een beeld uit de Wolf of Wall Street, met Leonardo DiCaprio als Jordan Belfort. © rv.

Daar is de 'Secret Footballer' weer. Ditmaal gaat het boek, het vijfde in de succesreeks van de auteur annex gewezen voetballer die nog steeds anoniem is, over hoe hij met de voetbalvrienden op reis ging en wat er daar gebeurde. Van seksspelletjes met airhostessen tot cocaïne snuiven in Las Vegas. "Vergeleken met wat wij deden, is 'The Wolf of Wall Street' een schaaphondje", aldus de 'Secret Footballer'.

"Het boek zal veel mensen choqueren", aldus de auteur in een interview aan Mirror Sport. "Het is wat het is: wij waren de koningen van Vegas, van Dubai, van Marbella en Ibiza." Of hoe sommige grootverdieners in het voetbal hun salaris uitgeven aan seks, drugs, drank, limousines, privéjets of een helikoptervlucht van zes minuten om in stijl in een superclub op Ibiza z'n opwachting te maken. Zo zou hij samen met zijn vrienden tijdens een cocaïneavondje in Vegas betrokken zijn geweest in een 'champagne-oorlog' met drie Brazilianen die een Wereldbeker op hun palmares hebben. De inzet: de aandacht van vrouwen. Een hele kist met flessen Cristal moest eraan geloven. Lees ook Deense journalist onthult de identiteit van de 'geheime voetballer' © rv.

Vrouwen in bed krijgen, was alles behalve moeilijk. "Dankzij het voetbal kon ik wel elke avond met een andere vrouw tussen de lakens belanden", aldus de auteur. "Je bent halfweg de twintig en hebt tonnen geld. Dan gooien de vrouwen zich als het ware voor je. Veel van mijn collega's, en ik bedoel véél, gaven daar fortuinen aan. Ook tijdens stages voor het begin van het seizoen was het geregeld prijs. Er waren vier airhostessen, die voor een bekende luchtvaartmaatschappij werken, wiens nummers in veel gsm's van voetballers stonden. Laat ons zeggen dat ze enorm geliefd waren. Ze waren de Messi, Suarez, Neymar en Ronaldo van hun beroep. Van zodra de vlucht vertrokken was, ontstond er tussen de spelers een competitie om als eerste in een van de drie bedden in de stafruimte op het vliegtuig te geraken. Dan vonden er seksspelletjes plaats met de nodige champagne."



Er bestaat tussen de voetballers zelfs een rangorde, die vooral in Marbella heerst. "Zij die in de Premier League spelen of zij daaronder. Die eerste categorie versiert steevast de mooiste zonnebedjes, de meeste drank en de knapste vrouwen. De spelers uit de tweede rang moeten zich tevredenstellen met iets minder." De Ocean Club Marbella in Puerto Banus. © rv.