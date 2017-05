Groendienst van Arsenal zet iedereen op het verkeerde been, inclusief Sky-analist

© rv.

Nog even terug naar zondag en een opmerkelijk beeld uit Arsenal - Manchester United, een match die eindigde op 2-0 en een broodnodige zege voor de 'Gunners' in de strijd om de Champions League-plaatsen. Op de bank achter Mourinho: enkele volwassen mannen in Arsenal-plunje die een zak chocoladesnoepjes de ronde te laten doen. Nog iemand graag een Malteser, jongens? Twitterend Engeland meteen in overdrive, net als Sky-analist Gary Neville die ook niet voor mogelijk hield wat hij net zag. De bankzitters van Arsenal die tijdens de match snoepen? Niets daarvan: het gaat om niet spelers of stafleden van Arsenal, wel om de groendienst. De mannen die zorgen dat het veld tijdens de rust wordt hersteld. En die velen goed om de tuin hebben geleid door te doen geloven dat ze spelers waren.