Veel gekker wordt het vandaag niet: 'Hobby Horse', de sport die in Finland populair is bij meisjes

Paardensport, maar dan zonder de paarden: zo kan de 'sport' in de video hieronder het best omschreven worden. Het gaat om het zogenaamde 'Hobby Horse', waarvan eind vorige maand in het Finse Vantaa het jaarlijkse kampioenschap plaatsvond. Een duizendtal toeschouwers zagen er 200 deelnemers het beste van zichzelf geven in verschillende onderdelen van de paardensport: van jumping tot dressuur. Alleen dus niet op een paard, maar het dier wel imiterend en met een speelgoedversie ervan in de handen. Volgens de video van Associated Press hieronder, waren de deelnemers aan het kampioenschap vooral meisjes en is 'Hobby Horse' in Finland bezig aan een gestage opmars. Er zouden maar liefst 10.000 beoefenaars zijn van de sport/hobby, die vooral aan populariteit wint in de Scandinavische landen.