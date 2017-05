Jolien D'hoore toont hoe episch haar zeges in China wel waren

TL

Jolien D'hoore is geen doetje. Dat heeft de 27-jarige renster van Wiggle High5 afgelopen weekend andermaal bewezen door met stevige wonden -overgehouden aan een val in de eerste etappe- de tweede en de derde rit én het eindklassement van de Tour of Chongming Island op haar naam te schrijven. D'hoore deelde de blessures aan haar armen op Instagram en het moet gezegd: het ziet er pijnlijk uit.



Bovendien hebben haar uitstekende prestaties in China de Belgische sprintster geen windeieren gelegd. Door haar ritzeges en eindzege klimt ze immers naar de zevende plaats op de Women's WorldTour-ranking. De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) voert de ranking aan.