Opmerkelijk: Italiaanse goalie waant zich in FIFA-wedstrijd

8/05/17

FIFA-gamers kennen het ongetwijfeld. Stoer doen bij een grote voorsprong (of uit frustratie bij een achterstand), om dan vervolgens met je keeper het hele veld over te steken. Nu gebeurde het ook in het echt. Tijdens een wedstrijd in de Serie B toonde Trapani-doelman Mirko Pigliacelli afgelopen zaterdag zijn aanvallende skills. Hij sprintte met de bal aan de voet naar voren en schakelde onderweg zelfs een tegenstander uit. Alles of niets dacht hij, want zijn team stond op dat moment met 1-0 in het krijt op het veld van Frosinone. Zijn actie leverde echter geen doelpunt op, en nadien werd er ook niet meer gescoord. Jammer voor de Italiaanse goalie, de thuisploeg won met het kleinste verschil.