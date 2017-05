Gouden Schoen Wullaert pakt uit met "waarschijnlijk één van de mooiste goals uit haar carrière"

Yari Pinnewaert

8/05/17

Dat Tessa Wullaert een aardig stukje kan voetballen staat buiten kijf. In februari werd dat nog bekroond met de Gouden Schoen en gisteren bewees ze op het veld nogmaals dat ze die prijs allerminst gestolen heeft. Ze ging met leider VfL Wolfsburg met 1-3 winnen bij eerste achtervolger Turbine Potsdam en de bijdrage van onze landgenote daarin was niet gering. Zo trok ze zoals in bovenstaande beelden te zien op avontuur van aan de middenlijn om de bal vervolgens weergaloos in het dak van het doel te knallen. "Waarschijnlijk 1 vd mooiste goalen uit mijn carriere", zo schreef ze op Twitter, maar ze zette ook haar ploegmaats in de bloemetjes. "Vooral de topperstatie en winst tegen de 2e in de stand!!", voegde ze nog toe.