Argentijnse trainer gaat compleet over de rooie als hij naar tribune gestuurd wordt

Marie Rutsaert

7/05/17 - 16u52 Bron: ESPN FC

© Kos.

video Voormalige Argentijnse international Nelson Vivas is tegenwoordig coach in zijn geboorteland. Gisteren nam zijn ploeg Estudiantes het op tegen Boca Juniors in de Primera Division. De teams hielden het op een brillenscore, maar dat betekende niet dat er niets te beleven viel tijdens de wedstrijd. Vivas werd na een discussie met de lijnrechters weggestuurd. Het gevolg was een apart spektakel.