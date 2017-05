Zijn twee goals zag iedereen, maar wat doet Dries Mertens hier met smartphone in volle match?

TL

Een topspits is vaak ook een beetje gek. Dat Dries Mertens een topspits geworden is, bewees de Rode Duivel gisteren andermaal door twee keer te scoren tegen Bologna. Dat hij ook een echte lolbroek is, onderstreepte de Leuvenaar eveneens.



Toen Mertens in de buurt van de hoekschopvlag stapte, zag de prijsschutter van Napoli hoe een fotograaf zijn smartphone onbewaakt op een laptop had laten liggen. "Toch maar even onder de aandacht brengen dat dat niet zo'n schitterend idee is", moet de spits gedacht hebben. De Belg 'stal' het toestel daarom even, om het vervolgens doodleuk op het veld te leggen.



Een lucide gebaar, of wilde 'Driesje' zichzelf toch vooral een cadeau geven voor zijn dertigste verjaardag, die hij gisteren vierde? Met twee goals en een belangrijke zege, had de Rode Duivel alvast reden genoeg om te vieren.