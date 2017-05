Ontsnapt aan een tragedie, met dank aan een vangrail

© Screenshot.

De Poolse rallypiloot Tomasz Kasperczyk dankt de goden dat er vangrails bestaan. Kasperczyk ging dit weekend tijdens de Rally van de Canarische Eilanden, de tweede manche van het EK, uit de bocht op een plaats waar je dat niet liever doet. De wagen van Kasperczyk boorde zich in de vangrail, die bijna volledig doorplooide maar niet brak. Een geluk bij een ongeluk voor de Poolse rallyrijder: op beelden is te zien hoe zijn auto met beide linkerwielen over een gapende afgrond hangt. Ontsnapt aan een tragedie, heet dat. Dat besefte Kasperczyk zelf ook. Met een bordje 'OK' in de handen spurtte hij uit zijn wagen, het thuisfront was meteen gerustgesteld.