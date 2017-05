Van een lucky goal gesproken: komischer als deze gaat u ze dit weekend niet meer zien

MH

Neen, een schoonheidsprijs zal dit doelpunt niet krijgen. Maar toegegeven: deze wouden we u in geen geval onthouden. Het was een zekere Cristiano die vandaag voor Kashiwa Reysol - een ploeg die uitkomt in de Japanse hoogste afdeling - nu al voor meest lucky goal van het weekend tekende. De 30-jarige Braziliaan kreeg het leer prompt tegen zijn lichaam en zag hoe hij zo nota bene voor de enige treffer van de match zorgde.