Knul (6) steekt halter wel héél vlotjes in de lucht. De reactie van de spierbundels rond hem, maakt ieders dag goed

Door: redactie

3/05/17 - 11u56

© kos.

video

Amper zes jaar oud is de knul in onderstaande video, maar toch is de jonge krachtpatser er al in geslaagd om een volledig American Football-team met verstomming te slaan. In het krachthonk van de University of La Verne stak de knaap een halter zonder veel moeite in de lucht. Het jongetje schreeuwde het uit en de omstaanders volgden zijn voorbeeld. Een streepje zon op deze grijze dag.