Regelrechte hit op sociale media: flaterende Ludovic "zijde gij ne keeper of een kuisvrouw" Butelle

redactie

3/05/17 - 10u30

© Twitter hetjoch.

video

Het was niet het dagje van Ludovic Butelle afgelopen maandag. De 34-jarige Franse doelman van Club Brugge blunderde bij de vroege 0-1 van Zulte Waregem en gunde zo de kopbalsterke verdediger Timothy Derijck zijn zevende competitiegoal van het seizoen. Alweer een valse start voor blauw-zwart, net als tegen KV Oostende vorige week woensdag.



Via draaischijf Hans Vanaken en de Roemeense winger Rotariu zette blauw-zwart de scheve situatie nog voor de rust recht, maar desondanks bleef Butelle de onzekere tussenkomsten opstapelen. Het leverde hem na na afloop heel wat kritiek op uit verschillende hoeken. Het flauwe optreden van de 'Doelman van het Jaar' was ook een item op de persconferentie na de match, tot groot ongenoegen van trainer Michel Preud'homme.



En ook op de sociale media ging het allesbehalve overtuigende keeperswerk van de ex-doelman van Angers niet onopgemerkt voorbij. Het leidde zelfs toe een komische vergelijking met Xavier Waterslaeghers, de bekende tv-doelman van 'F.C. De Kampioenen'. Bovenstaand filmpje werd al duchtig overgenomen en bekeken op Facebook.