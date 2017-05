Cristiano Ronaldo in wel erg select gezelschap na memorabele hattrick

TL

3/05/17 - 07u20 Bron: AD.nl

© photo news.

Cristiano Ronaldo is na zijn hattrick tegen Atlético Madrid (3-0) de vierde speler die in de halve finales van de Champions League drie keer tot scoren komt. De Portugese superster staat met Real Madrid door de stevige overwinning al met anderhalf been in de finale.

© photo news.

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund in 2013), Ivica Olic (Bayern München in 2010) en Alessandro Del Piero (Juventus in 1998) gingen de topvoetballer van Real Madrid voor. Ronaldo maakte gisteravond al zijn zevende hattrick in de Champions League. Lionel Messi van FC Barcelona heeft er eveneens zeven op zijn naam staan en moet dat record nu delen met 'CR7'.



Ronaldo is nu met tien treffers en vijf assists de speler met de beste statistieken in de Champions League. Messi, met Barcelona inmiddels uitgeschakeld, bleef op elf goals en twee assists steken.



Tweede hattrick tegen stadsrivaal

Voor Ronaldo was het dit seizoen bovendien al de tweede hattrick tegen de stadsrivaal. In november scoorde hij in de uitwedstrijd in Vicente Calderon eveneens drie keer (0-3). Met 103 doelpunten is Ronaldo de onbetwiste topscorer van (het hoofdtoernooi van) de Champions League (51 in de groepsfase, 52 in de knock-outfase).



Ronaldo staat nu op 21 doelpunten in de Madrileense derby. Hij was al recordhouder, met de legendarische Alfredo Di Stéfano op de tweede plek (zeventien treffers). Met 103 doelpunten in het hoofdtoernooi is de Portugese vedette ook de topscorer van de Champions League.