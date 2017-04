Fellaini verkoopt zijn villa voorzien van indoorzwembad, cinema en... een kapsalon

Marie Rutsaert

Rode Duivel Marouane Fellaini stond gisteren in het oog van de storm na zijn kopstoot tijdens de Manchester Derby. Vandaag is bekend geworden dat hij zijn huis net buiten de ring van Manchester verkoopt voor 2,3 miljoen pond (2,7 miljoen euro). Het levert ons een blik op in de enorme villa die voorzien is van alle mogelijke extra's.

Fellaini wil in uitstekende vorm blijven en heeft dus een kleine fitness in één van de ruimtes laten plaatsen: © Mercury Press en Media Ltd..