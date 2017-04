Deze gewaagde foto stond écht niet lang online, maar met 187.000 volgers op Instagram verspreidde blootbeeld zich razendsnel

Door: redactie

28/04/17 - 15u48

© Instagram Myleene Klass.

Zangeres, pianiste en model en dus toch wel een bekendheid in Groot-Brittannië, maar dat Myleene Angela Klass een fan was van Arsenal? Dat zullen velen misschien toch niet geweten hebben. Het 39-jarige ex-lid van de Britse popgroep Hear'Say drukte afgelopen week haar sympathie voor 'The Gunners' uit Londen op een wel heel gewaagde en pikante manier uit. Myleende poseerde op Instagram immers énkel met een sjaal van de club van Arsène Wenger om de nek.



Het blootbeeld werd snel weer verwijderd, maar intussen was het kwaad al geschied. Dat komt er natuurlijk van als je 187.000 volgers hebt op Instagram, dan is er altijd wel eentje die het gezien heeft. En de persoon in kwestie was ook nog eens zo slim om snel een screenshot te nemen en op het internet te verspreiden. Enkele uren eerder had Myleene Klass ook al een foto gepost waarop te zien is hoe ze samen met Perrie Edwards, de vriendin van Alex Oxlade-Chamberlain van Arsenal, de match tegen Leicester City bijwoonde. Een knus tafereeltje met aanwezigheid van iets meer textiel trouwens.