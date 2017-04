Superfan heeft genoeg van malaise bij Standard en verkoopt zijn 40-jarige verzameling

Door:

26/04/17 - 09u17 Bron: RTL Door: Olivier Minnebo 26/04/17 - 09u17 Bron: RTL

© kos.

video Twee trainersontslagen en de laatste plek in groep A van play-off 2. Het is een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten voor Standard. Ook de supporters hebben er genoeg van. Zelfs bij superfan Francis Martin is er iets gebroken. Hij doet zijn jarenlange verzameling van de hand. "Volgens mijn vrouw hebben de spelers van vandaag geen respect meer."