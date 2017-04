Prachtige foto's tonen hoe nieuw Spurs-stadion langzaam White Hart Lane opslokt

Marie Rutsaert

Tottenham Hotspur heeft nieuwe foto's gepubliceerd van de constructie van hun nieuw stadion. Op de luchtbeelden is te zien hoe het legendarische White Hart Lane langzaam maar zeker omsingeld wordt door zijn opvolger. Over vijf dagen maakt de club bekend of dit seizoen al het laatste was in de bijna 120 jaar oude voetbaltempel.