Indringende docu van ex-profvoetballer en ALS-patiënt Fernando Ricksen hakt er stevig in: "Mijn tranen zijn op en mijn hart is gebroken"

25/04/17 - 13u12

Gisteravond werd op de Nederlandse zender RTL de hartverscheurende documentaire 'de Finale Strijd' uitgezonden over de ernstig zieke Fernando Ricksen. De 40-jarige voormalige profvoetballer kampt al bijna vier jaar met ALS en vecht dagelijks een verbeten strijd uit tegen de spierziekte. Voor de documentaire, die op sociale media veel losmaakte, werd Ricksen acht maanden lang gevolgd.

Het resultaat is indrukwekkend en emotioneel. Op Twitter gaven veel mensen hun mening over de indringende documentaire waarin Fernando wordt gevolgd in zijn zware strijd. "Het doet pijn Ricksen zo te zien. Gevangen in je eigen lichaam, afschuwelijk. Mooie docu, maar vooral verdrietig", schrijft één van hen.



Hoewel de documentaire niet over zijn voetbalcarrière zou gaan, twijfelde de oud-voetballer geen moment voor de documentaire. Hij wilde laten zien wat ALS teweeg brengt. Er was maar één voorwaarde, die kwam van Fernando zelf, zo vertelden de documentairemakers Vincent de Vries en Marcel van der Zee eerder al. "Hij wilde alles maar dan ook alles laten zien. Waar anderen de gordijnen dichttrekken gooide hij ze wagenwijd open. Heel heftig, maar hij wil ALS een gezicht geven." Dat resulteerde in beelden van momenten onder de douche en de onderzoeken in het ziekenhuis tot vriendin Viktoria die hem met een lepel eten geeft of zijn tanden poetst. "Je ziet een lichaam afbrokkelen, maar de persoon zelf niet. Fernando gelooft nog altijd dat hij de eerste is die de ziekte kan overwinnen."



Ricksen was een succesvolle voetballer van onder meer Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg. Eerder al stond de oud-voetballer centraal in het boek Vechtlust, geschreven door De Vries.



