Al méér dan 5 miljoen views: de striptease van twee worstelsterren die in het huwelijksbootje stappen

Begin deze maand pakte worstelster John Cena tijdens het evenement Wrestlemania 33 in de ring uit met een huwelijksaanzoek gericht aan zijn collega Nikki Bella. Een romantisch gebaar dat bij de fans van het WWE (World Wrestling Entertainment) voor heel wat beroering zorgde. Sinds het opmerkelijke huwelijksaanzoek schoot het aantal abonnees op het YouTubeprofiel van de 33-jarige Amerikaanse Bella, haar echte naam is Stephanie Nicole Garcia-Colace, dan ook fors de hoogte in.



Intussen telt de WWE-ster al 500.000 volgers en dat heuglijke feit wilde ze niet zomaar laten passeren. Samen met haar toekomstige echtgenoot John Cena, die niet bepaald al te enthousiast leek, pakte de ondeugende Niki in een nieuwe video op haar kanaal uit met een heuse striptease. "We zijn eindelijk klaar voor een gigantische viering! Het duurde wel een paar dagen om meneer hier te overtuigen", klonk het plagend. Waarop haar 40-jarige partner en worstelcollega John nog eens duidelijk opmerkte dat hij het écht geen goed idee vond. "Dit is net een uitstekend idee", wuifde Bella, die ook nog de kost verdient als actrice en model, het protest meteen weg. Bekijk hierboven het (naakte) resultaat! Intussen is de video van het worstelkoppel al meer dan 5 miljoen keer bekeken.