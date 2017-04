Twee punten uit vijf duels: spelers van Inter mogen deze week na training niet naar huis

Bewerkt door: PL

24/04/17 - 22u25 Bron: ANP

Ondermeer Ivan Perisic (ex-Club Brugge) zal deze week zijn eigen bed niet zien. © getty.

De spelers van Inter Milaan mogen deze week na de training niet naar huis. Op last van de clubleiding blijven de manschappen van de geplaagde trainer Stefano Pioli slapen op het trainingscomplex van de Italiaanse club. Het 'strafkamp' duurt minimaal tot de eerstvolgende competitiewedstrijd, zondag thuis tegen Napoli.



Volgens het clubbestuur is de afzondering noodzakelijk na de dramatische nederlaag afgelopen zaterdag bij Fiorentina (5-4). Na de rust incasseerde Inter vier goals in zeventien minuten. Volgens Italiaanse media bood Pioli na die wedstrijd zijn ontslag aan. Het bestuur weigerde hem echter weg te sturen. Inter pakte uit de laatste vijf duels slechts twee punten.



Pioli volgde in november de ontslagen Frank de Boer op. Hij is de negende coach in de laatste zes jaar bij Inter, dat op de zevende plaats staat in de Serie A.