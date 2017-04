Ook woordvoerder bevestigt nu zwangerschap Serena

YP

Serena Williams bevalt in de herfst van haar eerste kind. Een woordvoerder van de Amerikaanse tenniskampioene bevestigde woensdag (lokale tijd) dat Williams zwanger is, enkele uren nadat de 35-jarige superster een foto op Snapchat had geplaatst met het onderschrift "20 weken" en waarop een buikje te zien was. De foto werd later verwijderd.