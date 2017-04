Tennismatch wordt verstoord door... vrijend koppeltje

Eline Van Der Meulen

19/04/17 - 11u59

video Het Challengertoernooi in Sarasota zullen Frances Tiafoe en Mitchell Krueger niet snel vergeten. Tijdens hun partij waren er plots kreunende geluiden te horen die zowaar afkomstig bleken te zijn van een koppeltje dat duidelijk niet kon wachten tot het thuis was...

De commentator dacht in eerste instantie dat er iemand op zijn smartphone een +18-filmpje zat te bekijken. Maar Tiafoe wist vanwaar het geluid kwam en mepte een bal in de richting waar het koppel zich bevond. Tevergeefs. Het kreunen ging gewoon door, waarna Tiafoe de grappige opmerking maakte: "Zo goed kan het toch niet zijn?!". Uiteindelijk begon het bij de commentator ook te dagen wat er aan de hand was en grapte hij in de micro: "Gelukkig heeft er toch iemand een fijne avond."