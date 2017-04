"Kolo, wat is je lievelingslied?": het antwoord van de Ivoriaan had niemand zien aankomen

TL

De titel is al even binnen voor Celtic Glasgow en dus is de sfeer bij de Schotse topclub opperbest. Dat bleek andermaal tijdens een persconferentie van cultfiguur Kolo Touré. Toen de Ivoriaan een vraag van een jonge fan niet helemaal begreep, gaf de ex-verdediger van onder meer Arsenal één van zijn guilty pleasures prijs.



"Wat is je favoriete liedje?", vroeg de fan aan de ploegmaat van Dedryck Boyata, doelend op een supporterslied. "Het beste liedje? Niet lachen hé, maar ik hou van Whitney Houston." De bekentenis zorgde meteen voor algemene hilariteit in de perszaal, ook bij de Ivoriaan zelf.



Toen de perschef aangaf dat het wel degelijk om een supporterslied ging, kwam Touré op de proppen met een logische keuze: de 'Kolo-Yaya-song'. Dat lied is al jaren een klassieker in voetbalstadions over de hele wereld. Touré kan het lied over hem en zijn broer Yaya ook wel waarderen.