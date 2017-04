Zo vader, zo zoon: ook jongste Zidane vindt weg naar doel met fantastische goal

SW

18/04/17 - 10u42

© kos.

video

Na Enzo (22 jaar en al gespeeld in de eerste ploeg van Real Madrid), Luca (18 jaar en doelman bij Real Madrid B) en Théo (14 jaar en spelend bij de jeugd van Real Madrid) laat nu ook Elyaz Zidane van zich horen. Elyaz is de jongste zoon van de coach van Real Madrid en maakte dit weekend een opmerkelijke goal voor... u raadt het nooit, Real Madrid. De 11-jarige knaap zette de 2-1 eindstand op het scorebord in een 'mini-Clasico' tegen de U12 van Barcelona. Elyaz leek in de fase zijn schot helemaal te missen en hoog over te besluiten, maar de bal viel toch wonderbaarlijk in doel. We kunnen besluiten dat de voetbalmicrobe heerst bij de familie Zidane.