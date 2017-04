Gilbert wordt Gil-bière: QSF-kopman werkt biertjes wel héél vlot naar binnen

Door: redactie

16/04/17 - 22u28

Philippe Gilbert maakte alweer indruk vandaag. Dat deed hij tijdens de Amstel Gold Race, maar ook na de koers. Toen de 34-jarige kopman van Quick-Step Floors op het podium een Amstel-biertje in zijn hand gedrukt kreeg, werkte hij dat immers gretig naar binnen. Het lege glas was voor de toeschouwers. De dopingcontrole zal alvast geen probleem geweest zijn voor de 'King of the Cauberg...