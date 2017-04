Ref is enige in heel stadion die vreselijke duik niet ziet, en dat breekt ploeg Boyata zuur op

TL

16/04/17 - 19u52

© kos.

video

Celtic Glasgow heeft voor de vierde keer dit seizoen punten laten liggen in de Schotse Premiership. Celtic, waar Dedryck Boyata niet in de kern zat, speelde vandaag 2-2 gelijk op bezoek bij Ross County. De thuisploeg klom pas in het absolute slot op gelijke hoogte toen Liam Boyce raak trof vanaf de stip.



Maar die strafschop had de thuisploeg nooit mogen krijgen. De Nederlandse invaller Alex Schalk ging theatraal tegen de grond, terwijl Celtic-verdediger Erik Sviatchenko helemaal geen fout beging. De Deen schrok zich dan ook een hoedje toen de scheidsrechter de bal op de stip legde. En dat die strafschop Celtic, dat wel al zeker is van de landstitel, ook de zege kostte, maakte de vergissing van de ref extra pijnlijk...