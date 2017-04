De eerste Pasen zonder hun mama, maar kindjes van Thomas Buffel beleven dankzij papa onvergetelijke dag

Door: Glenn Bogaert

© Instagram Thomas Buffel.

Eind januari moest Thomas Buffel afscheid nemen van zijn lieftallige echtgenote Stephanie De Buysser, een zware klap voor de aanvoerder van RC Genk. De winger die afgelopen donderdag nog een belangrijke goal scoorde in de kwartfinale van de Europa League staat nu helemaal alleen in voor de opvoeding en zorg van zijn schattige tweeling Fausto en Maceo.



En de kindjes van de ex-speler van Feyenoord en Glasgow Rangers werden door hun papa getrakteerd op een heerlijke Pasen. Bekijk hieronder schitterende en hartverwarmende beelden van de twee oogappeltjes van de 36-jarige Bruggeling. "Zijn jullie klaar? Wie is er gekomen", vraagt papa Thomas. "De paashaas", klinkt het in koor bij de guitige en schattige tweeling.