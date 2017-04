Stuivenberg krijgt kritiek in eigen land: "Kan dit soort hansworsten niet serieus nemen"

© kos.

Een plek in de kwartfinale van de Europa League, met een goede kans op doorstoten na de heenmatch. Dan heb je het als coach van Racing Genk niet slecht gedaan, zou je denken. En toch krijgt Albert Stuivenberg kritiek bij onze noorderburen. In het programma 'Voetbal Inside', waar de analisten niet op hun mondje zijn gevallen, hebben ze het niet zo begrepen op hun landgenoot.



Stuivenberg schuwde op de persconferentie, na de met 3-2 verloren heenmatch tegen Celta de Vigo, de clichés niet en daar werd in VI nogal lacherig over gedaan. "Ja, er komt nog een wedstrijd, lul", lachte René van der Gijp. Johan Derksen ging nog een stapje verder. "Ik heb nooit enig vertrouwen gehad in trainers die zelf niet gevoetbald hebben. Ik kan dit soort hansworsten niet serieus nemen."