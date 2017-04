Fan waant zich even held in bekerfinale futsal tot reclamebord hem abrupt van zijn wolk haalt

SG

Gisteravond stond in het Nederlandse zaalvoetbal de bekerfinale tusen FC Marlène en 't Knooppunt op het programma. Het werd een zinderende thriller (3-3 na de reguliere speeltijd en na verlengingen) waarbij strafschoppen een winnaar moesten aanduiden. Uiteindelijk won FC Marlène het pleit waarna een heuse veldbestorming volgde. Één fan waande zich even de held door de KNVB beker zelf mee naar huis te nemen, maar de man werd snel weer van zijn wolk gehaald toen hij knullig over een reclamebord struikelde. De beker? Die was helemaal naar de vaantjes (zie foto hieronder), maar ging wel mee naar huis met FC Marlène.