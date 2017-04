En of hij het nog kan! Op zijn 35ste scoort David Villa met lob vanop bijna 50 meter

© kos.

video David Villa mag op zijn 35e dan wel op zijn retour zijn, de voormalige spits van Valencia, Barcelona en Atlético Madrid kan nog altijd een stukje voetballen. Afgelopen nacht toonde Villa, die voor New York City uitkomt, een flits van zijn enorme klasse met een fantastische lob in het competitieduel op het veld van Philadelphia.

Villa slaagde erin thuisdoelman Andre Blake te verschalken met een lob vanaf bijna 50 meter. De Spaanse oud-international won het duel met een verdediger en trapte vervolgens net voorbij de middenlijn naar doel. Volgens tv-zender ESPN, dat het duel uitzond, stond Villa op 48,9 meter van de goal en scoorde hij de verste goal in de MLS sinds 2012.



Voor Villa, die met zijn wereldgoal in de slotminuut de 0-2 eindstand vastlegde, was het zijn vierde treffer van het seizoen, de 45e in zijn MLS-carrière. Dankzij de zege prijkt New York City met 10 op 18 voorlopig aan kop in de Eastern Conference.