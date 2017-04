Gouden Schoen 'Joske' is helemaal terug en viert dat met datgene wat hij (na dribbelen) het beste kan

Door: Glenn Bogaert

14/04/17 - 19u15

Net nu de nood hoog is, kan Club Brugge weer rekenen op zijn goudhaantje José Izquierdo. De Colombiaanse flankaanvaller moest drie matchen missen door een vervelende spierscheur in de adductoren, maar maakt zonder ongelukken maandag zijn rentree in de derde match van de play-offs op het veld van Zulte Waregem.



En dat de 24-jarige Gouden Schoen helemaal terug is, zullen ze in Brugge en omstreken geweten hebben want tijdens een tochtje met de auto stopte 'Joske' ineens om zich op een afgelegen plekje ergens tussen het Vlaamse groen aan een knotsgek dansje te wagen. Met de muziek lekker luid ging Izquierdo compleet uit de bol. Benieuwd of zijn moves op het veld maandag even flitsend en gezwind zullen zijn...