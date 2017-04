Voormalige ankervrouw van Juventus TV trakteert haar volgers op foto's die weinig aan verbeelding overlaten

SG

In de zomer van 2013 werd ze met veel bombarie voorgesteld als het gezicht van het nieuwe Juventus TV, maar jaren later verdient Cristina Chiabotto vooral de kost als model en televisiepresentatrice. De 30-jarige Italiaanse, verkozen tot Miss Italië in 2004, speelt daarbij maar wat graag haar troeven - lichaam - uit. Vooral haar laatste fotoshoot (voor een nieuwe kleding campagne) laat weinig aan de verbeelding over.



Chiabotto, in Turijn geboren en uiteraard een grote fan van de Oude Dame, zocht één jaar na haar aanstelling als presentatrice van 'JTV' alweer andere oorden op. Haar liefde voor 'Juve' is ze nog altijd niet verloren, zo blijkt uit de vele foto's op haar Instagrampagina (waar ze intussen bijna 400.000 volgers verzamelde).