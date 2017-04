Wordt Riki de nieuwe tennisnummer 1?

Eline Van Der Meulen

video Riki doet een gooi naar de tennistabellen. De 6- jarige Japanse aap verovert momenteel het internet met zijn tenniskunstjes. Het aapje heeft zelfs een eigen Youtube-kanaal waarop je al zijn aces en volleys kan bewonderen. Staat hij binnenkort op het hoogste plaatsje op de ranking?

In het filmpje kan je zien hoe Riki begint met het trainen van zijn volleys. Daarna begint hij aan het echte werk en probeert hij elke bal die zijn richting uit komt terug te slaan. Op het einde van de video kan je hem zelfs zien springen om een slag te halen. Uiteindelijk wint het aapje de match overtuigend en troost hij zijn tegenstander, die jammer genoeg een maatje te klein was voor de aap. We hebben het laatste nog niet gezien als we de eigenaar mogen geloven, want Riki blijft ondertussen verder oefenen om nog beter te worden.