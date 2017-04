Ook ex-international Djibril Cissé betrokken bij afpersingszaak rond Valbuena

Door: redactie

In de afpersingszaak rond de Franse voetballer Mathieu Valbuena is justitie in Frankrijk nu ook een procedure gestart tegen Djibril Cissé. Dat meldden meerdere Franse media. De nu 35-jarige Cissé, oud-international, stopte in 2015 als prof. Sinds eind februari loopt onderzoek naar hem.



De afpersingszaak gaat om een sekstape van Valbuena. Aanvaller Karim Benzema zou tegen Valbuena hebben gezegd dat de beelden niet openbaar zouden worden als hij 150.000 euro zou betalen. Er verschenen afgetapte telefoongesprekken in de media, die Benzema in een lastige positie brachten. Bondscoach Didier Deschamps besloot vanwege de zaak Benzema niet meer op te roepen voor het Franse elftal. De speler van Real Madrid miste daardoor, net als Valbuena, vorig jaar het Europees kampioenschap in eigen land.