Hoe deze dame (nog meer dan andere Juve-fans) bevoorrecht getuige was van knalprestatie tegen Barça

Yari Pinnewaert

14/04/17 - 08u30

Dinsdag met twee goals het grote FC Barcelona inblikken in de heenwedstrijd van kwartfinales van de Champions League om de donderdag nadien je contract bij Juventus opengebroken zien worden tot 2022: en of het hard gaat voor Paulo Dybala, het Argentijnse supertalent van de 'Oude Dame'. Iemand die het ook allemaal graag ziet gebeuren is Antonella Cavalieri, het bevallige liefje van de aanvallende middenvelder die nu al vergeleken wordt met Lionel Messi. Cavalieri zelf ontbreekt zelden in het stadion als haar liefje de voetbalvelden onveilig maakt, maar ze dopt tegelijkertijd wel haar eigen boontjes: zo komt de 23-jarige schone aan de kost als model en studeert ze daarnaast ook nog bedrijfsmanagement.



Hieronder een fotoselectie uit het rijkgevulde aanbod op haar Instagrampagina: