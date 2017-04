Er is leven na het wielrennen: Boonen scheurt met zijn Donkervoort over circuit van Zolder

Yari Pinnewaert

13/04/17 - 12u59

© Circuit Zolder.

Zondag reed hij nog zijn allerlaatste Parijs-Roubaix, maar intussen weet Tom Boonen al dat er veel meer is in het leven dan wielrennen alleen. Gisteren gooide hij nog een schattig beeld online waarop te zien was hoe hij zich "liet verzorgen" door tweeling Valentine en Jacqueline, vandaag maakte de gewezen sprintbom dan weer zijn opwachting op het circuit van Zolder. Daar kwam hij met zijn Donkervoort (de wagen achter hem) rondjes afhaspelen. Boonen had al langer aangegeven ambassadeur te worden van het Nederlandse sportwagenmerk.