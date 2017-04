Hij maakte eerder deze maand komaf met trieste Real-statistiek, zij verovert Instagram met haar zinnenprikkelende kiekjes

Door: redactie

Alvaro Morata moet zowel bij de Spaanse nationale ploeg als bij Real Madrid vrede nemen met een rol als invuller. Bij 'La Roja' is Chelsea-spits Diego Costa in principe de eerste keuze, terwijl Karim Benzema dan weer de voorkeur krijgt bij de Koninklijke. En toch kan Morata aardige statistieken voorleggen. In 20 matchen in La Liga, waarin hij slechts 968 minuten verzamelde, kwam hij 11 keer tot scoren oftewel een gemiddelde van 88 minuten per doelpunt. Enkel Lionel Messi doet beter in La Liga, de spits van Barcelona scoort gemiddeld om de 83 minuten. Bovendien maakte Morata vorige week komaf met een trieste statistiek. Voor het eerst sinds 2009 (Raul tegen Sevilla) wist een Spanjaard voor Real Madrid nog eens een hattrick te maken in La Liga.



Maar niet alleen Morata weet te scoren, ook zijn verloofde Alice Campello doet dat. De 22-jarige Italiaanse, geboren in Venetië, verdient al jaren de kost als fotomodel en mode-ontwerpster. Campello is vooral 'hot' op social media met 110.000 volgers op Facebook en liefst 77.000 op Instagram. Het hoeft niet te verbazen dat de Italiaanse bijna dagelijks een nieuw kiekje (waarbij haar lichaam meermaals in de spotlights staat) in petto heeft voor haar volgers.