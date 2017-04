Recordaankoop in China mist twee penalty's in elf minuten tijd

Door: redactie

12/04/17

Tijdens de groepsfase van de Aziatische Champions League nam Urawa Red Diamonds het op tegen Shanghai SIPG. Afgelopen zomer telde die laatste club maar liefst 60 miljoen euro neer voor toenmalig Chelsea-speler Oscar. De Braziliaanse recordaankoop had niet zijn avond, want hij miste twee strafschoppen in slechts elf minuten tijd, én dat brak Shanghai zuur op. Urawa won namelijk met 1-0. Het is duidelijk niet al goud wat blinkt.