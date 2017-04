Valpartijen, lekke banden en dokkeren over kasseien: (her)beleef bewogen Parijs-Roubaix vanuit buik peloton

Door: redactie

12/04/17 - 11u04

© kos.

video

De 115e editie van Parijs-Roubaix was er ééntje om duimen en vingers bij af te likken. De strijd tegen de kasseien, de laatste koers van Tom Boonen, de zege van 'Gouden Greg' Van Avermaet en ga zo nog maar even door. Voor de fans die al met heimwee terugdenken aan de bewogen 'Helleklassieker' is er bovendien goed nieuws. De wielerliefhebbers kunnen de koers immers herbeleven vanuit de buik van het peloton. Valpartijen, het gedrum op de kasseien en lekke banden: alles komt aan bod.