5 dingen die je (wellicht) niet wist over Dortmunds goudhaantje Aubameyang

Al drie seizoenen behoort Pierre-Emerick Aubameyang (27) als spits van Borussia Dortmund tot de wereldtop. Hier volgen vijf dingen die je moet weten over de in Frankrijk geboren Gabonees, die het vanavond in de Champions League tegen zijn ex-club Monaco opneemt.

Sneller dan Usain Bolt Als zijn ploeggenoten bij Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang nodig hebben, roepen ze gewoon 'Bolt'. Hij verdiende die bijnaam tijdens zijn eerste trainingskamp bij Dortmund. 'Auba' klokte 3.70 seconden over een sprint van 30 meter. Cijfergekken rekenden vervolgens uit dat dat achthonderdsten van een seconde sneller was dan de eerste dertig meter van de wereldrecordrace van Usain Bolt in Berlijn 2009. De Jamaicaan, die wordt gezien als een slow starter, klokte toen een fabelachtige 9.58 over 100 meter. Aubameyang, vorig jaar tegen CNN: "Misschien dat het me sneller maakt dan Bolt, maar kom op.... We weten allemaal dat er geen maat staat op Usain. Een sprint tegen elkaar? Dat zou een leuke uitdaging zijn.'' Lees ook Aubameyang neemt op nieuwe Nike-schoenen zoon Curtys altijd mee op veld

Aubameyang met drie doelpunten held van Dortmund: 4-0

Een internationale (voetbal)familie Pierre-Emerick Aubameyang werd op 18 juni 1989 geboren in het Franse Laval, als zoon van de voormalige Gabonees topvoetballer Pierre 'Yaya' Aubameyang, die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw voor verschillende clubs (Stade Lavallois, Le Havre, Toulouse en Nice) uitkwam in de Franse Ligue 1 en Ligue 2. Papa 'Auba' speelde tachtig interlands voor Gabon. Behalve Pierre-Emerick kreeg hij nog twee (voetballende) zonen: William en Catalina, die in Frankrijk, Gabon, Italië, Zwitserland en/of Schotland op een lager niveau actief zijn of waren. Ook de drie zonen kwamen uit voor het nationale elftal van Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang is met afstand de succesvolste. Hij werd vorig jaar als eerste Gabonees gekozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. © afp.

Tegen ex-club Monaco Aubameyang kende een ronduit beroerde start van zijn loopbaan. Nadat AC Milan hem en zijn twee jaar oudere broer William in 2007 naar Italië had gelokt - vader Pierre was als scout aan de Italiaanse topclub verbonden - zat hij snel op een dood spoor. Tussen gelouterde namen als Serginho, Alexandre Pato, Alberto Gilardino én Ronaldo was er voor Pierre-Emerick nauwelijks eer te behalen. Wat restte waren uitleenbeurten, van Dijon naar Lille en weer terug naar Milaan.



In 2010 leende AC Milan hem voor de derde keer uit: aan AS Monaco. De start was geweldig: twee goals in zijn eerste twee duels. Maar als snel kwam onder Guy Lacombe, oud-spits van Frankrijk, de klad erin. Lacombe werd in de winter ontslagen en Aubameyang kort daarna teruggestuurd naar Milaan. Voor Monaco was de gifbeker toen nog niet leeg. De club degradeerde enkele maanden later zelfs naar Ligue 2.



Vanavond speelt Aubameyang met Dortmund in de kwartfinale van de Champions League tegen zijn oude werkgever. Het duel in het Signal Iduna Park begint om 20.45 uur. © afp.

Eén keer voor de haantjes Pierre-Emerick Aubameyang werkte inmiddels 56 interlands af voor Gabon. Anderhalve maand voor zijn debuut voor het geboorteland van zijn vader - in maart 2009 - speelde de aanvaller één oefenduel voor Jong Frankrijk. Die keuze leverde zoveel strijd op in de familie-Aubameyang dat hij snel eieren voor zijn geld koos.