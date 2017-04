Ploegmaat Origi en Mignolet deelt panna na panna uit in winkelstraat aan zijde van beruchte straatvoetballer

Door: redactie

11/04/17 - 15u15

video

Tussen de vele Premier League matchen door heeft Georginio Wijnaldum ook tijd gehad om even te ontspannen. De Nederlandse middenvelder, die voorlopig aan de bak is bij Liverpool, ging samen met straatvoetballer Soufiane Touzani de straat op om zoveel mogelijk panna's uit te delen aan niets vermoedende voorbijgangers. Het doel was om de bal 30 keer door iemands benen te spelen binnen de 10 minuten. Of dat gelukt is, ziet u in de beelden hieronder.