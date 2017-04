Wat hebben Balotelli en pornoster Krasavice, alias 'plastic girl with a real heart', elkaar te zeggen?

SG

11/04/17 - 11u35 Bron: The Sun, Sport Media Set

© Instagram, PN.

Mario Balotelli was met twee doelpunten afgelopen weekend de grote man bij Nice en trok na afloop van de 1-2 zege bij Lille op de luchthaven alle aandacht naar zich toe. De Italiaan gleed door de metaaldetector alsof hij net nog eens had gescoord (lees er hier meer over). Op liefdesvlak is het echter al een tijdje stil rond de 26-jarige Italiaan. Of toch niet? Volgens Sport Media Set en The Sun heeft Balotelli zijn pijlen gericht op pornoster Katja Krasavice die zichzelf omschrijft als 'plastic girl with a real heart'.



De 20-jarige Duitse is een ware hit op social media met bijna één miljoen volgers op Instagram en ruim 800.000 abonnees op YouTube (ze post bijna wekelijks pikante video's op haar kanaal). Recent plaatste ze een foto op Instagram waarin te zien is hoe Balotelli privé-berichten naar haar stuurde, al werd de tekst wel vakkundig 'geblurred'. Hoe dan ook doet het bijbehorende hartje van de Duitse de geruchtenmolen uiteraard op volle toeren draaien.