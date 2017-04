De appel valt niet ver van de boom: racekampioen ziet 15-jarige zoon door bochten scheuren alsof hij nooit anders heeft gedaan

Yari Pinnewaert

11/04/17

Wereldkampioen rally in 2003, wereldkampioen rallycross in 2014 en Noors Sportpersoonlijkheid van het Jaar: het moeten zowat de voornaamste adelbrieven zijn die Peter Solberg (42 intussen) kan voorleggen. In het rallycross is Solberg trouwens nog steeds actief, maar toch is de opvolging duidelijk al verzekerd voor mocht hij er ooit de brui aan geven. De Noor gooide gisteren immers een video op zijn Facebook waarin te zien is hoe Oliver, zijn 15-jarige zoon, zonder enig probleem een meer dan stevig ritje maakt met de bolide van papalief. "Dat gevoel dat je krijgt wanneer je 15-jarige zoon in het weekend een ritje maakt met de Supercar van 600 bhp #ZoVaderZoZoon", klonk het fier in het bijschrift.