Federer & Murray slaan balletje op een vlot

Stijn Joris

11/04/17 - 09u40

© reuters.

Roger Federer en Andy Murray sloegen gisteren een balletje op een vlot. Het kleine tennisveldje lag te dobberen in de Limmat, een rivier die door Zürich stroomt. De twee speelden 's avonds een benefietwedstrijd in het Hallenstadion onder het mom 'Match for Africa 3' en warmden op in een ongezien decor. De organisatie lag in handen van de Roger Federer Foundation. Heel wat kijklustigen stroomden toe om de twee aan het werk te zien en met een drone werd het hele gebeuren gefilmd. De Schotse nummer 1 op de ATP-ranking maakte in Zürich zijn wederoptreden nadat hij een tijdje out was met een elleboogblessure.